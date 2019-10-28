2019-10-28T11:46:38+03:00
Происшествия

83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси»

Женщина доставлена в больницу
Наталья Меркулова
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83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси». Фото: региональное УГИБДД УМВД83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси». Фото: региональное УГИБДД УМВД
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В воскресенье днем 83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси». С места аварии на «Скорой помощи» женщину доставили в больницу Семашко. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

Происшествие случилось на улице Поселковой в районе дома №21. Как сообщили «КП» в региональном УГИБДД УМВД России, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. 26-летний водитель «Митсубиси Аутлэндер» не успел затормозить и в результате допустил наезд на пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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