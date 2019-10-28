83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси»
Женщина доставлена в больницу
83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси». Фото: региональное УГИБДД УМВД
Изменить размер текста:
В воскресенье днем 83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси». С места аварии на «Скорой помощи» женщину доставили в больницу Семашко. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.
Происшествие случилось на улице Поселковой в районе дома №21. Как сообщили «КП» в региональном УГИБДД УМВД России, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. 26-летний водитель «Митсубиси Аутлэндер» не успел затормозить и в результате допустил наезд на пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»