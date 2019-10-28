Коммунальщики придумали, как сделать уборку снега в Орле эффективнее

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-28T11:13:48+03:00

Зимой в городе могут запретить стоянку автомобилей на ряде улиц

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Во вторник, 22 октября, на рабочем совещании в мэрии встал вопрос о подготовке города к началу снежного сезона. Глава администрации Орла Александр Муромский подчеркнул, что большой помехой в уборке улиц зимой становятся припаркованные вдоль тротуаров машины.

- Орловцы оставляют их возле проезжей части, в результате спецтехника коммунальных служб не может проехать и выполнить свою работу, - пояснил глава администрации.

Для решения этой проблемы на заседании комиссии по безопасности дорожного движения планируется рассмотреть вопрос установки дополнительных знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

ИСТОЧНИК KP.RU