2019-10-28T11:13:48+03:00
Общество

Коммунальщики придумали, как сделать уборку снега в Орле эффективнее

Зимой в городе могут запретить стоянку автомобилей на ряде улиц
Наталья Меркулова
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Коммунальщики придумали, как сделать уборку снега в Орле эффективнееКоммунальщики придумали, как сделать уборку снега в Орле эффективнееФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 22 октября, на рабочем совещании в мэрии встал вопрос о подготовке города к началу снежного сезона. Глава администрации Орла Александр Муромский подчеркнул, что большой помехой в уборке улиц зимой становятся припаркованные вдоль тротуаров машины.

- Орловцы оставляют их возле проезжей части, в результате спецтехника коммунальных служб не может проехать и выполнить свою работу, - пояснил глава администрации.

Для решения этой проблемы на заседании комиссии по безопасности дорожного движения планируется рассмотреть вопрос установки дополнительных знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

ИСТОЧНИК KP.RU

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