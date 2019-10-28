2019-10-28T09:13:10+03:00
Происшествия

Орловчанке пообещали заменить счетчик и подсунули билеты банка приколов

82-летняя женщина обнаружила обман только через несколько дней
Наталья Меркулова
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Орловчанке пообещали заменить счетчик и подсунули ей билеты банка приколовОрловчанке пообещали заменить счетчик и подсунули ей билеты банка приколовФото: Архив "КП"
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Орловчанке пообещали заменить счетчик и подсунули ей билеты банка приколов. 82-летняя женщина обнаружила обман только через несколько дней.

Происшествие случилось во Мценском районе. Ловкие мошенники работали в паре – женщина отвлекала старушку разговорами, а ее напарник быстро опустошил шкатулку с золотыми украшениями и сбережениями, подменив их сувенирными банкнотами. Проникли же незнакомцы в дом пенсионерки в роли работников коммунальной службы, которая проводит плановую замену оборудования.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют проверять документы сотрудников различных коммунальных и социальных служб, а в случае сомнений – звоните в организации, якобы приславшие к вам работников, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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