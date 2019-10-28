СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-28T09:40:34+03:00

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29-летний орловец, убивший пенсионерку, начал давать признательные показания. Он сознался, что в ночь с 13 на 14 октября забрался в дом своей 61-летней односельчанки и задушил ее. После он попытался скрыться на территории Курской области и перейти границу с Украиной.

Причиной садистского преступления в деревне Знаменка Малоархангельского района и спешного бегства стало то, что женщина стала невольной свидетельницей кражи металлолома. Мужчина испугался, что она расскажет об этом в полиции и решил от нее избавиться. Воспользовавшись тем, что пенсионерка была одна дома, он выполнил совершил в ее отношении действия сексуального характера, убил и перенес в огород.

Через неделю тело обнаружили, начались поиски преступника. Задержать его удалось сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Курской области.

- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, в том числе проверка показаний подозреваемого на месте происшествия, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU