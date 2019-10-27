2019-10-27T12:40:52+03:00
Общество

В Орле побывали офицеры атомного подводного крейсера "Орел"

В скором времени подлодку смогут посетить орловские школьники
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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В Орле побывали офицеры атомного подводного крейсера "Орел". Команда встретилась с представителями городской власти и губернатором.

Посещение экипажем субмарины города стало традицией, дружеские отношения у города Орла и одноименной подводной лодки складываются с 1993 года, когда судно получило свое название (ранее субмарина "Орел" именовалась "Северодвинском"). Очередная встреча состоялась накануне, 26 октября.

На встрече с Андреем Клычковым у главы региона возникла идея организовать конкурс для школьников, победители которого смогут посетить с экскурсией подводную лодку. Капитан крейсера Кирилл Медеда замысел поддержал. В скором времени будут разработаны условия конкурса, следите за новостями "Комсомолки".

СПРАВКА "КП"

Подводная лодка с 1991 по 1993 год именовалась "Северодвинск", имя "Орел" она получила 6 апреля 1993 года. В 2015 году на подлодке произошло возгорание и велись ремонтные работы. Крейсер вновь был спущен на воду в 2016 году в Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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