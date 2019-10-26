2019-10-26T11:22:16+03:00
Общество

Жителей и гостей Орла приглашают объединиться в хороводе

Акцией "Хоровод единства" город отметит праздничный день 4 ноября
Ольга СУПОНЕВА
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Присоединиться к "Хороводу Единства" могут все желающиеПрисоединиться к "Хороводу Единства" могут все желающиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жителей и гостей Орла приглашают объединиться в хороводе. Акцией "Хоровод единства" город отметит праздничный день 4 ноября.

В День народного единства хоровод на главной площади города закружится уже не в первый раз. Третий год подряд народным танцем, символизирующим единство многонациональной и многокультурной России, в облцентре отмечается ноябрьский праздник. И Орел в этом не одинок: хоровод закружится более чем в сотне российских городов.

- «Хоровод Единства» призван объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур на основе универсальных человеческих ценностей: взаимоуважения, любви, дружбы, добра, - говорят о посыле акции в администрации города.

КОГДА, ГДЕ?

4 ноября, 11.00

пл. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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