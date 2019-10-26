Жителей и гостей Орла приглашают объединиться в хороводе
Жителей и гостей Орла приглашают объединиться в хороводе. Акцией "Хоровод единства" город отметит праздничный день 4 ноября.
В День народного единства хоровод на главной площади города закружится уже не в первый раз. Третий год подряд народным танцем, символизирующим единство многонациональной и многокультурной России, в облцентре отмечается ноябрьский праздник. И Орел в этом не одинок: хоровод закружится более чем в сотне российских городов.
- «Хоровод Единства» призван объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур на основе универсальных человеческих ценностей: взаимоуважения, любви, дружбы, добра, - говорят о посыле акции в администрации города.
КОГДА, ГДЕ?
4 ноября, 11.00
пл. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU
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