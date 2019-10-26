2019-10-26T11:05:43+03:00
Звезды

Театры из соседних регионов покажут в Орле свои спектакли

За время гастролей зрители смогут познакомиться с постановками Брянского, Тульского и Курского театров
Ольга СУПОНЕВА
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Театры из соседних регионов покажут в Орле свои спектакли. За время гастролей зрители смогут познакомиться с постановками Брянского, Тульского и Курского театров на сцене "Свободного пространства".

Стартует театральный вояж 3 ноября с комедийной постановки "Люди добрые" по произведению Василия Шукшина. Ее, а также спектакль "Любовное наваждение" (4 ноября), представит Брянский театр драмы им. Толстого.

Череду гастролей продолжит труппа Тульского камерного драматического театра. 5 ноября орловцы увидят лирическую комедию "Москва-Петушки" по поэме Венедикта Ерофеева.

А 17 ноября Курский государственный драмтеатр имени Пушкина представит сразу две постановки: ковбойскую историю для детей и взрослых по мотивам рассказа О Генри "Похищение Джонни", а также лирическую комедию в двух действиях "Пришел мужчина к женщине".

Кстати, билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте "Свободного пространства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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