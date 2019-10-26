2019-10-26T10:41:52+03:00
Происшествия

В ДТП под Орлом погиб четырехлетний малыш

Легковую иномарку протаранил грузовик
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Серьезное ДТП произошло сегодня утром под Орлом. Грузовик протаранил легковую иномарку, в которой находилось двое детей: один малыш погиб, второй госпитализирован с травмами.

На данный момент известна предварительная информация о происшествии, ее корреспонденту "Комсомолки" сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Все произошло примерно в 8.20 в Орловском районе на дороге М-2 "Крым". Автомобили-участники аварии ехали попутно со стороны Москвы в сторону Белгорода. В какой-то момент водитель грузовика "ФАВ" не учел безопасную дистанцию до идущей впереди легковушки "Опель" и врезался в нее. От удара "Опель" влетел в двигавшийся впереди "Форд". Последствия ДТП стали трагическими.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Опель»: мальчик 2015 года рождения скончался в лечебном учреждении, семилетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, 37-летняя женщина-пассажир получила травмы, - рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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