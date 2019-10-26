2019-10-26T10:11:43+03:00
Происшествия

Орловчанка хотела продать пианино и лишилась ста тысяч рублей

Дистанционные мошенники "развели" женщину на круглую сумму
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Орловчанка хотела продать пианино и лишилась ста тысяч рублей. Дистанционные мошенники "развели" женщину на круглую сумму.

Инцидент произошел в Покровском районе области. Местная жительница хотела продать музыкальный инструмент, разместила в интернете объявление. Через какое-то время раздался звонок, собеседник представился покупателем. Правда, по факту, он оказался ловким аферистом.

- Введя женщину в заблуждение, он получил данные, позволившие ему узнать размеры сумм, находящихся на дебитовой и кредитной картах, и осуществить между ними перевод. В последующем, под руководством мошенника гражданка обналичила денежные средства и внесла их на указанные номера телефонов, - рассказали чем закончилась эта история в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Женщине ничего не оставалось делать, как идти в полицию. Сотрудники местного отдела завели дело по статье "Мошенничество", сейчас обманувших орловчанку аферистов разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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