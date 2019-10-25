СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-25T16:12:18+03:00

Деньги пойдут на то, чтобы достроить дома на Панчука, 83 и Родзевича-Белевича, 5

Изменить размер текста: A A

Для решения проблем орловских дольщиков выделят 45 миллионов рублей. Деньги пойдут на то, чтобы достроить дома на Панчука, 83 и Родзевича-Белевича, 5.

Тему подняли на заседании Орловского облсовета. Деньги будут выделены из бюджета области и станут первым взносом в «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». Как отметили в региональном парламенте, указанная сумм - софинансирование и составляет 2% от общих федеральных средств, предназначенных для защиты прав дольщиков.

Деньги, также, могут быть направлены на компенсацию средств, вложенных дольщикам в провальное строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU