2019-10-25T16:00:32+03:00
Общество

Последние выходные октября порадуют жителей Орла теплом

Уходящий осенний месяц еще побалует хорошей погодой, а вот ноябрь начнется с заморозков
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Последние выходные октября порадуют жителей Орла теплом. Уходящий осенний месяц еще побалует хорошей погодой, обещают синоптики.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 26 октября будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 4 градуса, днем прогреется до +14. Ветер юго-западный 5 м/c, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 27 числа, ночью +8, а в дневное время +17 градусов. Вновь переменная облачность, дождя не предвидится. Ветер сохранит направление, а вот скорость его вырастет до 6 м/с. Давление ниже нормы: 742 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам на будущей неделе тепло покинет регион. Вместе с началом октября начнутся и заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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