Орловские полицейские поздравили водителей с праздником
Накануне Дня автомобилиста, который отмечают в нашей стране 27 октября, орловские полицейские поздравили водителей с праздником. Необычная акция прошла в Троснянском районе.
Сотрудники ГИБДД тормозили автолюбителей не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы подарить им тематические подарки, памятки с актуальной информацией и поздравить с профессиональным праздником.
- Кроме того, инспекторы напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зимнему сезону, о необходимости соблюдения правил скоростного режима и маневрирования в разных погодных условиях и времени суток, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU