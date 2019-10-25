2019-10-25T12:18:24+03:00
Общество

Орловские полицейские поздравили водителей с праздником

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов на дороге, что подарить им подарки
Наталья Меркулова
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Орловские полицейские поздравили водителей с праздником. Фото: УМВД России по Орловской областиОрловские полицейские поздравили водителей с праздником. Фото: УМВД России по Орловской области
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Накануне Дня автомобилиста, который отмечают в нашей стране 27 октября, орловские полицейские поздравили водителей с праздником. Необычная акция прошла в Троснянском районе.

Сотрудники ГИБДД тормозили автолюбителей не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы подарить им тематические подарки, памятки с актуальной информацией и поздравить с профессиональным праздником.

- Кроме того, инспекторы напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зимнему сезону, о необходимости соблюдения правил скоростного режима и маневрирования в разных погодных условиях и времени суток, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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