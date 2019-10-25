В Орле пропал 43-летний мужчина
В Орле ушел из дома и не вернулся 43-летний мужчина. Последний раз близкие видели его 15 октября, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Пропавшего зовут Дмитрий Сергеевич Гак. В день когда он покинул дом он был одет в дутый жилет черного цвета, камуфляжные брюки, черные кроссовки. Рост 180 см, телосложение нормальное, карие глаза, каштановые волосы. Из особых примет - шрам на щеке, носит очки.
Волонтеры-поисковики из отряда "Лиза Алерт" просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего сообщать информацию по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112, 102 (полиция).
ИСТОЧНИК KP.RU