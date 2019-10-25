СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-25T11:37:07+03:00

Два орловца и белорус раскаялись в содеянном

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В Орле закрыли уголовное дело о похитителях гаража-ракушки. Два орловца и белорус раскаялись в содеянном и полностью признали свою вину.

Согласно материалам уголовного дела, товарищи заранее сговорили, чтобы украсть чужой металлический гараж. В результате они причинили его владельцу материальный ущерб на сумму 3 тысячи 840 рублей.

После возбуждения уголовного дела мужчины полностью возместили убытки хозяина. В связи с этим следователи ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела.

Учтя, что приятели ранее не были судимы и раскаялись, суд решил ограничиться штрафом в размере 7 тысяч рублей для каждого.

- При определении размера штрафа и срока его уплаты, судом учитывалось также и материальное положение обвиняемых. В настоящее время постановление вступило в законную силу и обращено к исполнению, - сообщили «КП» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU