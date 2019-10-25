В Орле откроют центр поддержки предпринимателей
В Орле откроют центр поддержки предпринимателей. Единое окно для начинающих и действующих бизнесменов начнет работу с 28 октября.
Центр "Мой бизнес" создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь всем причастным к бизнес-сообществу предоставят такие возможности как помощь в регистрации бизнеса при его создании, предоставление микрозаймов на развитие бизнеса, предоставление поручительств по обязательствам бизнеса, софинансирование расходов бизнеса, помощь в выходе на экспорт, проведение мероприятий бизнес-обучения.
Расположился центр по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 34.
ИСТОЧНИК KP.RU