СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-25T09:45:14+03:00

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В Орле откроют центр поддержки предпринимателей. Единое окно для начинающих и действующих бизнесменов начнет работу с 28 октября.

Центр "Мой бизнес" создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь всем причастным к бизнес-сообществу предоставят такие возможности как помощь в регистрации бизнеса при его создании, предоставление микрозаймов на развитие бизнеса, предоставление поручительств по обязательствам бизнеса, софинансирование расходов бизнеса, помощь в выходе на экспорт, проведение мероприятий бизнес-обучения.

Расположился центр по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU