2019-10-25T09:18:33+03:00
Происшествия

В Орле 22-летний водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на зебре

Пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм
Ольга СУПОНЕВА
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Трагическое ДТП произошло на Васильевской улицеТрагическое ДТП произошло на Васильевской улицеФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орле 22-летний водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку. Трагическое ДТП случилось на Васильевской улице в четверг, 24 октября.

71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на часах было около половины пятого вечера. В этот момент по Васильевской со стороны 2-й Посадской в сторону Колхозной ехал парень за рулем легковушки "Форд Фокус". На зебре он не остановился, бабушка попала под колеса.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в Больницу скорой помощи им. Семашко. В 17 часов 30 минут пострадавшая скончалась, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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