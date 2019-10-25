В Орле 22-летний водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на зебре

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-25T09:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле 22-летний водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку. Трагическое ДТП случилось на Васильевской улице в четверг, 24 октября.

71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на часах было около половины пятого вечера. В этот момент по Васильевской со стороны 2-й Посадской в сторону Колхозной ехал парень за рулем легковушки "Форд Фокус". На зебре он не остановился, бабушка попала под колеса.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в Больницу скорой помощи им. Семашко. В 17 часов 30 минут пострадавшая скончалась, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU