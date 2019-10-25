СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-25T08:50:55+03:00

Мужчина не простил приятелю то, что тот оказался сильнее его

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Орловец, убивший своего друга, отправился в тюрьму. Мужчина не простил приятелю то, что тот оказался сильнее его.

Все началось с потешной борьбы. Выпив, мужчины решили выяснить, кто из них проворнее. В какой-то момент друг начал побеждать инициатора соревнований, повалил его на землю и сел на грудь.

Оскорбленный своим поражением, мужчина рассвирепел. Достал из кармана раскладной нож и вонзил приятелю в живот. От полученной раны и обильного кровотечения он скончался на месте. Позже преступник уверял, что оборонялся, боясь за собственную жизнь.

Рассмотрение уголовного дела затянулось на несколько лет. Только четыре года спустя Свердловский районный суд принял решение назначить мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и компенсацию родственникам погибшего по 900 тысяч рублей каждому.

- С решением суда подсудимый и его защитник не согласились и подали апелляционную жалобу. Однако коллегия областного суда пришла к выводу, что оснований для ее удовлетворения нет. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU