2019-10-25T08:09:26+03:00
Происшествия

Орловец хранил «запрещенку» в газетном свертке в сарае

Против 29-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело
Наталья Меркулова
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Орловец хранил «запрещенку» в газетном свертке в сараеОрловец хранил «запрещенку» в газетном свертке в сараеФото: Архив "КП"
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Орловец хранил «запрещенку» в газетном свертке в сарае. Против 29-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Преступление раскрыли сотрудники полиции из Свердловского района. Они обследовали его дом, а затем расположенную рядом хозпостройку. В ней оперативники и нашли тщательно спрятанное наркотическое вещество.

Согласно результатам проведенного исследования, изъятое оказалось марихуаной массой более 49 граммов.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за приобретение и хранение наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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