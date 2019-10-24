В лобовом ДТП под Орлом погибла девушка-водитель

СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-24T20:15:05+03:00

Легковушку смяло, будто консервную банку. Фото с места аварии предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Ее легковушка вылетела на встречную полосу прямо под фуру

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Трагическое ДТП случилось сегодня вечером, 24 октября, на трассе под Орлом. В Болховском районе девушка на отечественной легковушке выехала на встречную полосу и угодила под фуру.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 17.40. Автоледи ехала на "ВАЗе" по трассе «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». В какой-то момент легковушка оказалась на полосе предназначенной для встречного движения, а в это время здесь как раз шел большегруз "Рено". Машины столкнулись.

На месте аварии продолжается работа. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Удар был такой силы, что "Десятку" покарежило, будто консервную банку.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU