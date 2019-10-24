2019-10-24T18:47:14+03:00
Общество

В Орле обещали решить вопрос с транспортом до Наугорского кладбища

Тему подняли в мэрии после того, как горожане не один раз пожаловались на перевозчика
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле обещали решить вопрос с транспортом до Наугорского кладбища. Тема обсуждалась в администрации города.

Орловцы на обслуживание маршрута, следующего до указанного адреса, жаловались не один раз: до кладбища не уехать. Начальник отдела транспортного обслуживания Вадим Хрипунов дал перевозчикам задание устранить этот недостаток: движение должны обеспечить, а на автобусах разместить таблички с указанием маршрута.

- Также на встрече рассматривалось санитарное состояние автобусов, соблюдение графиков движения, в частности в вечерние часы, поведение водителей, техническое состояние транспортных средств. Перевозчикам были сделаны замечания по поводу проезда водителями остановок, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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