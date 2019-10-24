2019-10-24T16:33:01+03:00
Общество

Орел задолжал управляющим компаниям 4,6 млн рублей за муниципальные квартиры

Жильцы неохотно в них прописываются и не платят за коммунальные услуги
Наталья Меркулова
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Орел задолжал управляющим компаниям 4,6 млн рублей за муниципальные квартирыОрел задолжал управляющим компаниям 4,6 млн рублей за муниципальные квартирыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Задолженность Орла перед ресурсораспеделяющими организациями и управляющими компаниями вновь встала на повестку дня. После очередного объезда муниципального жилого фонда депутаты горсовета обсудили ситуацию с муниципальными квартирами.

На данный момент в городе таких квартир 10 тысяч, из них только четвертая часть имеет договоры соцнайма. Причем в 126 помещений вообще не имеют зарегистрированных жильцов.

- Отсутствие контроля за использованием гражданами муниципальных квартир приводит к тому, что они заключают договоры соцнайма, но проживают без регистрации и попросту не платят за коммунальные услуги. В итоге управляющие компании выставляют счета городу, - сообщает пресс-служба орловского городского совета народных депутатов.

По мнению народных избранников, колоссальные долги появились из-за отсутствия в УКХ отдельного подразделения, занимающимся муниципальным жилым фондом. Сейчас в управлении эту проблему курируют всего два специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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