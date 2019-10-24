Два человека пострадали в ДТП на трассе "Калуга-Орел"
Два человека пострадали в ДТП на трассе "Калуга-Орел". Автомобиль "Нива" оказался в кювете.
Авария случилась накануне вечером, 23 октября. Около девяти часов 47-летний водитель на "Шевроле Ниве" ехал по дороге "Калуга-Перемышль-Белев - Орел". В какой-то момент мужчина потерял контроль над своим автомобилем, машина съехала дороги в кювет.
- В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и его 58-летний пассажир, оба от госпитализации отказались, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»