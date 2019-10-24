2019-10-24T15:23:32+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на трассе "Калуга-Орел"

Автомобиль "Нива" оказался в кювете
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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Два человека пострадали в ДТП на трассе "Калуга-Орел". Автомобиль "Нива" оказался в кювете.

Авария случилась накануне вечером, 23 октября. Около девяти часов 47-летний водитель на "Шевроле Ниве" ехал по дороге "Калуга-Перемышль-Белев - Орел". В какой-то момент мужчина потерял контроль над своим автомобилем, машина съехала дороги в кювет.

- В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и его 58-летний пассажир, оба от госпитализации отказались, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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