2019-10-24T12:58:52+03:00
Общество

Орловские власти проинспектировали ход ремонта на центральных улицах

Работы на Комсомольской и Московской завершат к 20 ноября
Наталья Меркулова
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Орловские власти проинспектировали ход ремонта на центральных улицахОрловские власти проинспектировали ход ремонта на центральных улицахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 23 октября, глава администрации Орла Александр Муромский проверил ход ремонта тротуаров на улицах 60 лет Октября, Московская и Комсомольская. Он напомнил подрядчикам о том, что если они не успеют завершить работы в срок, то против них будут вверены штрафные санкции.

Отметим, ремонт улицы 60 лет Октября должен быть окончен 31 октября. Сейчас здесь работает только 17 человек. Однако полностью закончить укладку асфальта подрядчик (ООО «МонолитСтрой») пообещал за два-три дня.

Работы в Орле на Комсомольской и Московской завершат к 20 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Работы в Орле на Комсомольской и Московской завершат к 20 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На улице Московской, где работы ведет ООО «АртСтрой», сейчас делают новый тротуар четыре бригады по восемь человек. Асфальтирование начнется с 24 октября. Завершить ремонт должны к 20 ноября.

- При ремонте в этом году использовался по принцип «от фасада до фасада», то есть помимо проезжей части в порядок приводят тротуары, ограждения, остановочные павильоны и дорожные знаки, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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