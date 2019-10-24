Орловец похитил детский автомобиль и несколько десятков пар женской обуви

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-24T11:58:02+03:00

Вынести добычу со склада ему помогли возлюбленная и несколько знакомых

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Орловские оперативники раскрыли кражу детского автомобиля и несколько десятков пар женской обуви со склада. Как выяснилось, вынес товар 31-летний мужчина, его возлюбленная и несколько знакомых.

Временный склад молодого бизнесмена в одной из половин частного дома в Орле, заинтересовал его соседа. Воспользовавшись возможностью, он разбил окно и проверил содержимое коробок.

За два дня мужчина и его компания опустошили склад. Владелец обнаружил пропажу только через две недели.

- Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей произошедшего. В результате оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто по горячим следам, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Часть похищенного нашли по месту жительства злоумышленников, остальное они успели сбыть.

В настоящее время ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU