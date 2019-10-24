Кастинг конкурса "Мисс Орел-2019" состоится уже в грядущее воскресенье

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-24T11:20:27+03:00

Организаторы приглашают девушек в возрасте от 16 лет побороться за звание главной красавицы региона

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В Орле уже в грядущее воскреснье, 27 октября, состоится кастинг конкурса "Мисс Орел-2019". Организаторы приглашают девушек в возрасте от 16 лет побороться за звание главной красавицы региона.

Конкурс красоты и таланта "Мисс Орел" проходит при поддержке Правительства Орловской области и Национального конкурса «Мисс Россия» - у финалисток появится реальный шанс в дальнейшем получить гран-при самого престижного конкурса красоты нашей страны.

На кастинг приглашают девушек 16-24 лет, ростом от 170 см. Нужно надеть одежду, подчеркивающую фигуру и не забыть про каблуки. Участие бесплатное, попробуйте свои силы!

Кастинг состоится 27 октября в 19.30. Адрес: ул.Октябрьская, д.20 (ресторан "7 пятниц").

ИСТОЧНИК KP.RU