В Орловской области уничтожили две тонны некачественной молочки

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-24T10:55:57+03:00

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Порядка двух тонн некачественной молочной продукции уничтожили в Орловской области. Сомнительная молочка предназначалась для поставок в бюджетные учреждения региона.

Специалисты Россельхознадзора в нынешнем году взяли 60 проб молочных продуктов и некачественными оказалось больше половины из них. Как оказалось поставщики завозили, в том числе, фальсификат. Кроме того в результате проверок оказалось, что масло, молоко, кефир, йогурт в некоторых случаях не соответствуют нормам и по микробиологическим показателям.

- Недоброкачественная продукция была изъята из оборот, возбуждено дело об административном правонарушении. Изъятая из оборота продукция была утилизирована в полном объёме, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU