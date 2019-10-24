СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-24T09:44:17+03:00

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Под Орлом «Деу Нексия» протаранила забор, сарай и дерево. 36-летний водитель искореженного и «вставшего на дыбы» авто отделался легкими ушибами.

Происшествие случилось вчера около полуночи в деревне Образцово (Орловский район). Водитель ехал по Центральной улице и в районе одного из сельских домов его автомобиль врезался в металлический забор. Отскочив от него, он врезался в деревянный сарай, а затем встретил следующее препятствие – дерево.

На фото с места аварии видно, как искореженный автомобиль принял практически вертикальное положение.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, но был отпущен, госпитализация ему не понадобилась, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU