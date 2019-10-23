Почти полторы тысячи осужденных покинули в этом году орловские колонии

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-23T17:27:31+03:00

Сейчас свой срок в них отбывает порядка трех с половиной тысяч человек

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Стены исправительных учреждений Орловской области в этом году, за период с января по сентябрь, покинули почти полторы тысячи осужденных. По данным на 1 октября в исправительных учреждениях и следственном изоляторе региона содержалось 3562 человека, это осужденные и заключенные под стражу.

Промежуточные итоги года подвели в региональном Управлении ФСИН. В ведомстве не только озвучили статистические данные об обсужденных, но и рассказали об условии их жизни в неволе. Так, в колониях проходят разные культурные мероприятия, проводятся занятия по социально-правовым вопросам, спортивные состязания, а также дни открытых дверей для родственников. Работает школа подготовки к освобождению.

- Основное внимание уделялось улучшению коммунально-бытовых условий содержания осужденных. За 9 месяцев 2019 года на эти цели израсходовано 6,03 млн.рублей из федерального бюджета. А также учреждениями на капитальный ремонт привлечено более 10 млн. рублей средств из дополнительного источника финансирования, - рассказали "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU