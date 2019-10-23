Рекламные билборды в Орле будет пополнять городской бюджет

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-23T16:46:50+03:00

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Во вторник, 22 октября, на рабочем совещании в мэрии обсудили будущее рекламных конструкций в Орле. Теперь в схему их размещения добавили 100 мест.

Напомним, в этом году в областной столице продолжили демонтаж самовольно установленных конструкций вместе с бетонными основаниями, вместо них в городе появятся щиты в едином стиле, который улучшит архитектурный облик.

- До 31 декабря места размещения рекламных конструкций будут выставлены на торги. Средства за них будут поступать в городской бюджет. Итоговая сумма по вновь заключенным договорам будет известна по результатам закупок, - сообщила Татьяна Решетова, начальник управления муниципального имущества и землепользования.

По мнению властей, внесенные в схему изменения позволят предпринимателям-рекламщикам работать и строить свой бизнес на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU