Стотысячный электронный больничный выдали в Орловской области

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-23T16:32:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области выдали стотысячный электронный больничный. «Юбилейный» листок нетрудоспособности получил пациент поликлиники №2 областного центра.

Отметим, что на Орловщине переход на электронные больничные идет полным ходом. ЭЛН заменяют привычные больничные, упрощая жизнь и пациентам, и врачам, и работодателям.

- Внедрение электронных листков нетрудоспособности в Орловской области началось с 1 июля 2017 года. За это время с листками нетрудоспособности нового формата стали работать все 55 медицинских организаций – как в городах, так и во всех районных центрах. Порядка 85% врачей области обеспечены усиленными квалифицированными электронными подписями для оформления электронных больничных, - поделились с «КП» в пресс-службе Орловского регионального отделения ФСС России.

ИСТОЧНИК KP.RU