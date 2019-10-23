2019-10-23T16:32:08+03:00
Общество

Стотысячный электронный больничный выдали в Орловской области

В регионе набирает обороты переход на электронные листки нетрудоспособности
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области выдали стотысячный электронный больничный. «Юбилейный» листок нетрудоспособности получил пациент поликлиники №2 областного центра.

Отметим, что на Орловщине переход на электронные больничные идет полным ходом. ЭЛН заменяют привычные больничные, упрощая жизнь и пациентам, и врачам, и работодателям.

- Внедрение электронных листков нетрудоспособности в Орловской области началось с 1 июля 2017 года. За это время с листками нетрудоспособности нового формата стали работать все 55 медицинских организаций – как в городах, так и во всех районных центрах. Порядка 85% врачей области обеспечены усиленными квалифицированными электронными подписями для оформления электронных больничных, - поделились с «КП» в пресс-службе Орловского регионального отделения ФСС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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