2019-10-23T16:24:24+03:00
Общество

В Орле у Центра творчества на Грузовой появится светофор

Пешеходный переход здесь также оборудуют лежачими полицейскими и ограждениями
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле у Центра детского творчества №2, что на Грузовой улице, появится светофор. Пешеходный переход, который появился здесь не так давно, обезопасят и другими способами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла,зебру оборудуют лежачими полицейскими, поставят ограждения. Светофор здесь будет мигающий желтый - он послужит для привлечения внимания водителей к пешеходам.

Оборудовать в этом месте переход горадминистрацию попросили представители общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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