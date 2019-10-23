В Орле у Центра творчества на Грузовой появится светофор

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-23T16:24:24+03:00

Пешеходный переход здесь также оборудуют лежачими полицейскими и ограждениями

Изменить размер текста: A A

В Орле у Центра детского творчества №2, что на Грузовой улице, появится светофор. Пешеходный переход, который появился здесь не так давно, обезопасят и другими способами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла,зебру оборудуют лежачими полицейскими, поставят ограждения. Светофор здесь будет мигающий желтый - он послужит для привлечения внимания водителей к пешеходам.

Оборудовать в этом месте переход горадминистрацию попросили представители общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU