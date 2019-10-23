2019-10-23T15:39:54+03:00
Экономика

Орловских бизнес-леди научат эффективному менеджменту

В областном центре стартует образовательная программа «Хочу, могу, делаю!»
Наталья Меркулова
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Орловских бизнес-леди научат эффективному менеджментуОрловских бизнес-леди научат эффективному менеджментуФото: Архив "КП"
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Завтра в Орле стартует специальная образовательная программа «Хочу, могу, делаю!» в Школе бизнеса Деловой Среды. В ней орловских бизнес-леди научат эффективному менеджменту, грамотному управлению временем и силами, а также поделятся рабочими лайфхаками.

Занятия будут проводиться в коворкинге FREEDOM (набережная Дубровинского, 60 б). За несколько недель предпринимательницам и тем, кто хочет ими стать проведут 4 живые лекции и 4 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских бизнесменов.

В конце программы состоится бизнес-девичник, на котором можно будет познакомиться с федеральными спикерами, найти единомышленников и надежных партнеров по бизнесу.

Чтобы стать участницей проекта нужно зарегистрироваться на его официальном сайте.

- Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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