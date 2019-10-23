Орловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрами
Инцидент произошел в отделении одного из банков города
Орловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрами. Инцидент произошел в отделении одного из банков города.
42-летний мужчина попросил сотрудников помочь ему оплатить услуги через терминал и предъявил 5-тысячную купюру. Однако в банке сразу усомнились в ее подлинности. Тогда посетитель без объяснения причин попытался сбежать.
Правонарушителя задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.
- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU