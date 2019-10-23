2019-10-23T15:15:00+03:00
Происшествия

Орловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрами

Инцидент произошел в отделении одного из банков города
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрамиОрловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловец попытался оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрами. Инцидент произошел в отделении одного из банков города.

42-летний мужчина попросил сотрудников помочь ему оплатить услуги через терминал и предъявил 5-тысячную купюру. Однако в банке сразу усомнились в ее подлинности. Тогда посетитель без объяснения причин попытался сбежать.

Правонарушителя задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти полторы тысячи осужденных покинули в этом году орловские колонии
Рекламные билборды в Орле будет пополнять городской бюджет
Стотысячный электронный больничный выдали в Орловской области
В Орле у Центра творчества на Грузовой появится светофор
В Орле на Михалицына легковушка опрокинулась на крышу
Орловских бизнес-леди научат эффективному менеджменту
Орловские достопримечательности оснастили QR— кодами
Орловские полицейские помогли найти матери ее взрослую дочь
В Орловской области зарегистрирован уже пятый случай бешенства
Близится к завершению первый этап ремонта Детского парка Орла
Фестиваль "Джазовая провинция" состоится в Орле
Запоздалое бабье лето покинет Орловщину
На бульваре Победы в Орле ворота мешают проезду экстренных служб
В Орловскую область наведались выхухолеведы
В Орловской области из-за замыкания горел жилой дом
Орловец отсудил у магазина электроники деньги за бракованный смартфон
В Орле ищут очевидцев ДТП с мотоциклом и легковой иномаркой
Благоустройство орловского Городского парка завершится до 20 ноября
Стало известно, какие дороги Орла отремонтируют в 2020 году
В Орле появилась еще одна мемориальная доска в память о погибших на Кавказе
Орловское зерно могут производить на экспорт в Дубай
В Орловской области задержаны два парня с партией «синтетики»
Владимир Легойда проведет в Орле открытую лекцию
В Орле состоится премьера спектакля "Чучело"
В Ливнах водитель на легковушке сбил девушку
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»