2019-10-23T14:35:28+03:00
Звезды

Орловские достопримечательности оснастили QR— кодами

Теперь узнать их историю и участвовать в квестах можно с помощью мобильного телефона
Наталья Меркулова
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Орловские достопримечательности оснастили QR— кодамиОрловские достопримечательности оснастили QR— кодамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 22 октября, ряд орловских достопримечательностей оснастили QR— кодами. Теперь узнать их историю и участвовать в квестах можно с помощью мобильного телефона.

Одной из первых умная табличка появилась на здании бывшего орловского магистрата, где уже долгие годы работает театр «Свободное Пространство». Торжественную миссию осуществили мэр города Орла Василий Новиков и директор театра Марина Теплова.

Такие таблички вскоре появятся также на 12 объектах культурного наследия: Богоявленской церкви, торговых рядах, зданиях Центрального и бывшего Северного банков, жилом доме на улице Комсомольская, 63, гостинице Иордан, церковь Михаила Архангела и часовня, мужской гимназии, памятнике Лескову, аптеке и усадьбе Куракиных.

Технология формирования табличек реализована на базе системы YouGid.

- Для сканирования кода с таблички можно использовать как обычное приложение для сканирования QR-кодов, так и приложение официального туристического портала Орловской области. C помощью него можно получить подробную информацию об объекте, онлайн-экскурсиях и квестах, - сообщает пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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