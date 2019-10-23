СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-23T14:23:30+03:00

25-летняя девушка два дня не появлялась дома и не отвечала на звонки

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Орловские полицейские помогли найти матери ее взрослую дочь. 25-летняя девушка два дня не появлялась дома и не отвечала на звонки.

Взволнованная женщина не находила себе места, обзвонила всех друзей и знакомых дочери, но так и не смогла найти ее самостоятельно. Тогда с призывом о помощи она обратилась к полицейским.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после поступления заявления в отделение полиции № 3 по Северному району города, сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и в течение всего шести часов нашли девушку.

Обрадованная мать выразила признательность полицейским за оперативность и отзывчивость, отправив через сайт регионального УМВД благодарственное письмо.

- Хочу поблагодарить вас за добросовестное отношение к своей работе и высокий профессионализм, благодаря которому была найдена моя дочь. Такие сотрудники достойны уважения, желаю им дальнейших успехов в их нелегком труде, - обратилась женщина к полицейским в своем письме.

ИСТОЧНИК KP.RU