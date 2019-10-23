В Орловской области зарегистрирован уже пятый случай бешенства
В Орловской области зарегистрирован уже пятый случай бешенства. В этот раз заболевание выявили у домашнего пса.
Напомним, ранее стало известно о введение карантина по бешенству в селе Бунино Урицкого района. Там на подворье местного жителя обнаружили бешенную лису.
На этот раз больное животное прибилось к частному дому в деревне Анахино Сосковского района. Лабораторные анализы, проведенные Орловским филиалом ФГБУ «ЦНМВЛ», подтвердили наличие у собаки опасного вируса.
- Бешенство – это острая вирусная болезнь, которая в запущенной стадии ведет к смерти. Главными источниками заболевания являются дикие хищники, собаки и кошки. Заражение происходит через укус и слюну, - рассказывают сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
В целом специалисты ведомства отмечают сокращение случаев бешенства в нашем регионе. Если в 2018 году было зарегистрировано 52 заражение, то в этом только пять. Однако санитарные врачи рекомендуют не допускать самовольный выгул домашних питомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU