Близится к завершению первый этап ремонта Детского парка Орла
Ремонт Детского парка в Орле продолжается. О том, какая работа уже выполнена, рассказал замглавы горадминистрации Олег Минкин на вчерашней, 22 октября, планерке в мэрии.
По словам первого зама градоначальника, рабочие практические полностью уложили тротуарную плитку, выполнена велодорожка вдоль реки, а вдоль променада посажена живая изгородь. В начале ноября рабочие доделают фуд-корт, также завершается ремонт малой эстрады.
- Запланированный на 2019 год объем работ практически завершен. В следующем году предусмотрены работы, которые не будут мешать посетителям отдыхать в парке. Это капитальный ремонт здания администрации и некоторые работы по озеленению, - отметил Олег Минкин.
Напомним, полностью завершиться ремонт Детского парка должен в ноябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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