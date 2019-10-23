Близится к завершению первый этап ремонта Детского парка Орла

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-23T13:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт Детского парка в Орле продолжается. О том, какая работа уже выполнена, рассказал замглавы горадминистрации Олег Минкин на вчерашней, 22 октября, планерке в мэрии.

По словам первого зама градоначальника, рабочие практические полностью уложили тротуарную плитку, выполнена велодорожка вдоль реки, а вдоль променада посажена живая изгородь. В начале ноября рабочие доделают фуд-корт, также завершается ремонт малой эстрады.

- Запланированный на 2019 год объем работ практически завершен. В следующем году предусмотрены работы, которые не будут мешать посетителям отдыхать в парке. Это капитальный ремонт здания администрации и некоторые работы по озеленению, - отметил Олег Минкин.

Напомним, полностью завершиться ремонт Детского парка должен в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU