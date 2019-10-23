2019-10-23T13:42:03+03:00
Общество

Близится к завершению первый этап ремонта Детского парка Орла

Уже уложена плитка, смонтирована велодорожка, высажена живая изгородь
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Ремонт Детского парка в Орле продолжается. О том, какая работа уже выполнена, рассказал замглавы горадминистрации Олег Минкин на вчерашней, 22 октября, планерке в мэрии.

По словам первого зама градоначальника, рабочие практические полностью уложили тротуарную плитку, выполнена велодорожка вдоль реки, а вдоль променада посажена живая изгородь. В начале ноября рабочие доделают фуд-корт, также завершается ремонт малой эстрады.

- Запланированный на 2019 год объем работ практически завершен. В следующем году предусмотрены работы, которые не будут мешать посетителям отдыхать в парке. Это капитальный ремонт здания администрации и некоторые работы по озеленению, - отметил Олег Минкин.

Напомним, полностью завершиться ремонт Детского парка должен в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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