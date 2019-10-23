2019-10-23T12:36:40+03:00
Звезды

Фестиваль "Джазовая провинция" состоится в Орле

Всех любителей джаза приглашают в драмтеатр 5 ноября
Ольга СУПОНЕВА
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В ноябре в Орле состоится фестифаль "Джазовая провинция". Всех любителей качественной музыки приглашают в Драматический театр 5 числа.

Международный фестиваль пройдет уже в 24 раз. Участниками его станут Борис Андрианов и «Поколение звёзд», Paul van Kemenade, SWEET MEGGS (США), Vintskevich & NEW ART, Paul van Kemanade & Johannes Timmermans, Eve Cornelious.

Билеты уже в продаже, купить их можно онлайн здесь или в кассах "Орелконцерт".

КОГДА, ГДЕ?

5 ноября, 18.00

пл. Ленина, 2

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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