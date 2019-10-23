Фестиваль "Джазовая провинция" состоится в Орле
Всех любителей джаза приглашают в драмтеатр 5 ноября
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В ноябре в Орле состоится фестифаль "Джазовая провинция". Всех любителей качественной музыки приглашают в Драматический театр 5 числа.
Международный фестиваль пройдет уже в 24 раз. Участниками его станут Борис Андрианов и «Поколение звёзд», Paul van Kemenade, SWEET MEGGS (США), Vintskevich & NEW ART, Paul van Kemanade & Johannes Timmermans, Eve Cornelious.
Билеты уже в продаже, купить их можно онлайн здесь или в кассах "Орелконцерт".
КОГДА, ГДЕ?
5 ноября, 18.00
пл. Ленина, 2
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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