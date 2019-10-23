Запоздалое бабье лето покинет Орловщину

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-23T12:29:33+03:00

Температура будет постепенно снижаться,а на будущей неделе грядут заморозки

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Запоздалое бабье лето, которое царило в октябре на Орловщине, покинет регион. По прогнозам синоптиков температура постепенно начнет снижаться, а на будущей неделе ожидаются ночные заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в конце текущей рабочей недели - четверг и пятницу - ночью термометры покажут +7...+4. В дневные часы разогреется до +14 градусов. В четверг, 25 октября, облачность переменная, небольшой дождь, ветер северный 2 м/с, в пятницу вновь переменная облачность, без осадков. Давление ниже нормы, ветер южный 1 м\c.

Выходные еще порадуют уходящим теплом. Так, в субботу 26 октября переменная облачность, дождя не предвидится. Ночью +4 градуса, днем+15. Ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В воскресенье, 27 числа, в ночное время +6, днем воздух прогреется до +17. Облачность будет переменной, небольшой дождь. Ветер юго-западный 7 м/c, давление 741 мм рт.ст.

По данным сервиса Яндекс.погода, на следующей неделе столбики термометров уйдут в минус, а также ожидаются снежные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU