На бульваре Победы в Орле ворота мешают проезду экстренных служб

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-23T12:06:28+03:00

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В Орле общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить: законно ли установлены автоматические ворота во дворе одного из домов по бульвару Победы. По словам жильцов, из-за них во двор не могут проехать экстренные службы и затрудняется движение для маломобильных людей.

В надзорный орган обращение составили представители регионального отделения ОНФ. Как рассказал представитель общественников Юрий Власов, речь идет о дворе дома №1. Здесь, по инициативе некоторых из жильцов появились ворота, которые открываются от пульта. Но вот не всем местным жителям новинка пришлась по душе, многим она доставляет неудобства.

- В соответствии с пунктом 1.5 Правил дорожного движения, запрещается самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры, другие средства организации дорожного движения (в том числе, шлагбаумы). Установка должна быть разрешена администрацией города по согласованию со службой государственного пожарного надзора, ОГИБДД, коммунальной службой, - отмечают в ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU