СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-21T13:42:27+03:00

Орловец и его девушка украли фотоаппарат и спиртное из чужого дома Фото: Архив "КП"

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В Колпнянском районе полицейские задержали злоумышленников, совершивших кражу из дома местного жителя в селе Круглое. Теперь 22-летний орловец и его юная подружка могут получить реальный срок.

Пара решила поживиться чужим добром, взломала окно и пробралась в чужой дом. Из него парень и его подруга вынесли электроинструмент, фотоаппарат, спиртные напитки и еще ряд приглянувшихся им вещей.

После обнаружения пропажи и следов присутствия в доме непрошенных гостей владелец дома обратился в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники изъяты отпечатки пальцев, опросили возможных свидетелей и в течение суток, «по горячим следам», нашли воришек.

- Подозреваемые признались в содеянном. Похищенное имущество вскоре было изъято в доме молодого человека. Сейчас оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU