2019-10-21T13:00:24+03:00
Общество

Орловец похитил у знакомых золотые украшения и сдал в ломбард

За них он получил около 20 тысяч рублей и уголовное дело
Наталья Меркулова
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Орловец похитил у знакомых золотые украшения и сдал в ломбардОрловец похитил у знакомых золотые украшения и сдал в ломбардФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские задержали 18-летнего парня, укравшего из дома знакомых золотые украшения. Свою добычу он сдал в ломбард и получил около 20 тысяч рублей.

Происшествие случилось в Орловском районе. Местная жительница оставила присматривать за квартирой во время отъезда своего родственника. Он и привел в нее воришку. Погостив у приятеля, парень прихватил с собой и чужие вещи.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

- В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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