Орловец похитил у знакомых золотые украшения и сдал в ломбард
Орловские полицейские задержали 18-летнего парня, укравшего из дома знакомых золотые украшения. Свою добычу он сдал в ломбард и получил около 20 тысяч рублей.
Происшествие случилось в Орловском районе. Местная жительница оставила присматривать за квартирой во время отъезда своего родственника. Он и привел в нее воришку. Погостив у приятеля, парень прихватил с собой и чужие вещи.
Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.
- В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU