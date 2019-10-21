В Орле кот несколько дней провел на дереве не сумев спуститься с него

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-21T13:05:50+03:00

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В Орле домашний кот несколько дней провел на дереве, не сумев слезть с него. Вызволять четвероногого из ловушки пришлось спасателям.

Инцидент произошел на улице Матросова. Кот забрался достаточно высоко, на уровень седьмого этажа. То ли усатый испугался высоты, то ли просто не смог спуститься - просидел бедолага так не один день. Наконец сердобольные жильцы позвонили спасателям и попросили их помочь питомцу. Сотрудники МЧС использовали специальную лестницу и сняли испуганного кота с дерева.

- Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному, - поделились с "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кстати, на прошлой неделе подобный случай произошел в Ливнах: перепуганное животное забралось на самую верхушку дерева, а назад слезть не смогло. Хвостатый мурлыка жалобно мяукал и просил о помощь. Хозяева попытались достать питомца самостоятельно, но все попытки были безрезультаты. Тогда они и обратились к сотрудникам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU