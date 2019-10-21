2019-10-21T13:05:50+03:00
Происшествия

В Орле кот несколько дней провел на дереве не сумев спуститься с него

Вызволять четвероногого пришлось спасателям
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле домашний кот несколько дней провел на дереве, не сумев слезть с него. Вызволять четвероногого из ловушки пришлось спасателям.

Инцидент произошел на улице Матросова. Кот забрался достаточно высоко, на уровень седьмого этажа. То ли усатый испугался высоты, то ли просто не смог спуститься - просидел бедолага так не один день. Наконец сердобольные жильцы позвонили спасателям и попросили их помочь питомцу. Сотрудники МЧС использовали специальную лестницу и сняли испуганного кота с дерева.

- Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному, - поделились с "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кстати, на прошлой неделе подобный случай произошел в Ливнах: перепуганное животное забралось на самую верхушку дерева, а назад слезть не смогло. Хвостатый мурлыка жалобно мяукал и просил о помощь. Хозяева попытались достать питомца самостоятельно, но все попытки были безрезультаты. Тогда они и обратились к сотрудникам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам помогут найти работу
В Орле 24-летнюю девушку избил пьяный сожитель
День зубра пройдет в Орловской области
Орловец и его девушка украли фотоаппарат и спиртное из чужого дома
Орловец похитил у знакомых золотые украшения и сдал в ломбард
Сирота получила квартиру после вмешательства орловской прокуратуры
В Орле спасатели тушили пожар в многоквартирной двухэтажке
В Орле пенсионер оказался под колесами "Волги"
Губернатор Орловской области выступит с Инвестиционным посланием
В ДТП под Орлом погиб молодой водитель "Девятки"
В селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенству
Орловец, пытавшийся убить беременную жену, отправился в тюрьму
Орловские врачи рассказали о состоянии девочки-маугли
Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом
Орловцам показали «Метаморфозы»
Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботнике
Возле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде
Студенты-иностранцы незаконно работали в салоне красоты в Орле
Под Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефона
В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки
В Орле началась проверка по делу о ребенке-маугли
В Орловской области сельских женщин поздравили с праздником