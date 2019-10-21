2019-10-21T11:36:32+03:00
Происшествия

В Орле спасатели тушили пожар в многоквартирной двухэтажке

Жильцов пришлось эвакуировать
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле пожарные боролись с пламенем, разгоревшемся в одной из квартир двухэтажного жилого дома. ЧП случилось на улице Кооперативной.

Сигнал о возгорании спасателям поступил около десяти утра минувшей субботы, 19 октября. Как оказалось, горит квартира на первом этаже.

- В результате пожара в однокомнатной квартире на первом этаже термические повреждения получили стены, потолок, элементы мебели, остальная часть квартиры закопчена. Из-за сильного задымления из дома были эвакуированы четыре человека, - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предположительно, разгорелось пламя из-за аварийной работы электроприбора. Сейчас эксперты подсчитывают сумму ущерба. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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