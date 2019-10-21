В Орле пенсионер оказался под колесами "Волги"
В Орле женщина на "Волге" сбила пенсионера. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте и оказался на больничной койке.
ДТП случилось в субботу, 19 октября. 33-летняя автоледи ехала по Комсомольской улице со стороны улицы Дарвина, в сторону Кромской.
- В районе дома № 376 по Комсомольской произошел наезд на 83-летнего пешехода который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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