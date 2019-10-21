СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-21T10:35:43+03:00

Андрей Клычков подведет социально-экономические итоги 2019 года и назовет перспективные направления следующего

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Губернатор Орловской области выступит с Инвестиционным посланием. Андрей Клычков подведет социально-экономические итоги 2019 года и назовет перспективные направления следующего. Особое внимание глава региона уделит теме реализации национальных проектов.

В этом году оглашение третьего Инвестиционного послания пройдет раньше обычного срока, чтобы задачи, поставленные в Инвестиционном послании, были учтены при формировании проекта бюджета области на 2020 год.

- Перед началом мероприятия в прямом эфире выступят эксперты, которые подведут итоги реализации задач, а также расскажут свои ожидания от нового послания главы региона, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Оглашение послания состоится 6 ноября в Орловском академическом театре им. Тургенева. Начало в 12.00. Прямая трансляция будет вестись на телеканале «Первый областной» с 11.30.

ИСТОЧНИК KP.RU