2019-10-21T10:17:54+03:00
Происшествия

В ДТП под Орлом погиб молодой водитель "Девятки"

Легковушка вылетела в кювет
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: УГИБДД по Орловской областиФото с места происшествия: УГИБДД по Орловской области
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В минувшие выходные орловские дороги унесли жизни двоих человек. В одной из аварий скончался молодой водитель отечественной легковушки: его "Девятка" улетела в кювет.

Авария произошла вечером воскресенья, 20 октября. На часах было около половины восьмого вечера, 26-летний парень ехал за рулем автомобиля "ВАЗ" по дороге "Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы". В какой-то момент молодой человек потерял контроль над машиной, она оказалась в кювете.

- В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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