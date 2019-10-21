В ДТП под Орлом погиб молодой водитель "Девятки"
В минувшие выходные орловские дороги унесли жизни двоих человек. В одной из аварий скончался молодой водитель отечественной легковушки: его "Девятка" улетела в кювет.
Авария произошла вечером воскресенья, 20 октября. На часах было около половины восьмого вечера, 26-летний парень ехал за рулем автомобиля "ВАЗ" по дороге "Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы". В какой-то момент молодой человек потерял контроль над машиной, она оказалась в кювете.
- В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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