В селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенству
Уже начата дезинфекция местных подворий и вакцинация
В селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенствуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В селе Бунино Урицкого района объявлен карантин по бешенству. Его территория, а также Елагинские Дворы, оказались в эпизоотическом очаге вируса. Причиной стало обнаружение на одном из местных подворий зараженной лисы.
Указ о принятии мер по ликвидации угрозы распространения бешенства 11 октября подписал Вадим Соколов.
Снят карантин будет только через два месяца. Сейчас в селах ведется дезинфекция и вакцинация домашних животных, которые могли контактировать с больной лисой.
ИСТОЧНИК KP.RU