2019-10-21T09:25:05+03:00
Общество

В селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенству

Уже начата дезинфекция местных подворий и вакцинация
Наталья Меркулова
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В селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенствуВ селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенствуФото: Архив "КП"
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В селе Бунино Урицкого района объявлен карантин по бешенству. Его территория, а также Елагинские Дворы, оказались в эпизоотическом очаге вируса. Причиной стало обнаружение на одном из местных подворий зараженной лисы.

Указ о принятии мер по ликвидации угрозы распространения бешенства 11 октября подписал Вадим Соколов.

Снят карантин будет только через два месяца. Сейчас в селах ведется дезинфекция и вакцинация домашних животных, которые могли контактировать с больной лисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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