СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-21T08:48:29+03:00

Ближайшие 12 лет и 6 месяцев он проведет за решеткой

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Орловец, пытавшийся убить беременную жену, отправился в тюрьму. Ближайшие 12 лет и 6 месяцев он проведет за решеткой. Такое решение принял Орловский областной суд.

Ссора супругов едва не закончилась трагедией в Кромском районе. Во время очередного конфликта мужчина жену ударил несколько раз кулаком по лицу. Затем в ход пошел нож. Мужчина знал о беременности супруги, но этого его не остановило и он нанес ей несколько ударов ножом.

Свой преступный умысел он не смог довести только из-за сопротивления своей матери и быстрого оказания медицинской помощи женщине.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Кроме того, сейчас в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного средств, затраченных на лечение женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU