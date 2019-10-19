Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботнике
Сегодня, 19 октября, почти 28 тысяч неравнодушных горожан вышло на уборку Орла. Общими усилиями они ликвидировали 14 несанкционированных свалок и очистили от мусора 11 гектаров городских зеленых зон.
Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботникеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Субботник прошел на отдельных участках Щекотихинского, Овсянниковского, Медведевского лесов, а также на Набережной Дубровинского, озере «Светлая жизнь», городских парках и скверах.
Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин на субботнике занялся опилкой поросли на ДворянкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Одновременно с очисткой Орла от мусора шла высадка 205 саженцев деревьев и 953 кустарников.
- Вывоз отходов, собранных во время субботника, планируется осуществить в течение двух дней, - сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU