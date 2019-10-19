2019-10-19T18:39:24+03:00
Общество

Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботнике

Жители города ликвидировали 14 несанкционированных свалок
Наталья Меркулова
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Жители Орла ликвидировали 14 несанкционированных свалокЖители Орла ликвидировали 14 несанкционированных свалокФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 19 октября, почти 28 тысяч неравнодушных горожан вышло на уборку Орла. Общими усилиями они ликвидировали 14 несанкционированных свалок и очистили от мусора 11 гектаров городских зеленых зон.

Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботнике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботникеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Субботник прошел на отдельных участках Щекотихинского, Овсянниковского, Медведевского лесов, а также на Набережной Дубровинского, озере «Светлая жизнь», городских парках и скверах.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин на субботнике занялся опилкой поросли на Дворянке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин на субботнике занялся опилкой поросли на ДворянкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одновременно с очисткой Орла от мусора шла высадка 205 саженцев деревьев и 953 кустарников.

- Вывоз отходов, собранных во время субботника, планируется осуществить в течение двух дней, - сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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